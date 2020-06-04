У Гонконгу вшанували пам'ять жертв антикомуністичного повстання на площі Тяньаньмень

У Гонконгу відбулися традиційні акції вшанування пам'яті жертв придушення комуністичною владою Китаю протестів на площі Тяньаньмень у Пекіні 1989 року.

Про це повідомляє BBC.

"Десятки тисяч демонстрантів у Гонконгу порушили заборону проводити масові акції, щоб віддати шану жертвам розгону протестів на площі Тяньаньмень 1989 року у Пекіні", - йдеться у повідомленні.

Під час вшанування пам’яті жертв жителі Гонконгу вигукували продемократичні гасла.

Місцева влада цього року заборонила меморіальні заходи через коронавірус. Правоохоронці перекрили огорожею вхід до парку Вікторія, але активісти знесли її та потрапили до парку.

Щорічне вшанування пам'яті жертв придушення комуністичною владою Китаю протестів на площі Тяньаньмень проводиться в Гонконгу з 1990 року.

Гонконг та Макао — єдині території Китаю, де можна згадувати про події на площі Тяньаньмень.

4 червня 1989 року комуністична влада КНР застосувала військову силу та почала розстрілювати учасників продемократичних протестів. У тих подіях, за різними оцінками, загинули від кількох сотень до кількох тисяч людей.