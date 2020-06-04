В Італії зросла кількість смертей від Covid-19 за добу

Протягом останньої доби в Італії зафіксоване зростання кількості летальних випадків спричинених пандемією хвороби Covid-19.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксовано 88 летальних випадків, що означає збільшення порівняно з 71 випадком вчора", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість загиблих в Італії зросла до 33 689 осіб.

Число пацієнтів, які одужали від недуги, зросло до 161 895, приріст порівняно з вчорашнім днем склав 957 осіб.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби в Італії, становить наразі 234 013, приріст порівняно з вчорашнім днем склав 177 випадків.

Як повідомлялося, станом на 4 червня загальна кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 6,5 мільйона, а кількість смертей від коронавірусу перевищила 388 тисяч.

Фото: ANSA