За добу в Бельгії з COVID-19 госпіталізували 21 людину, 89 виписали після одужання

Показники захворюваності на COVID-19 у Бельгії продовжують демонструвати послідовну тенденцію до зменшення. Протягом минулої доби з цим діагнозом було госпіталізовано 21 пацієнта, 89 були виписані після одужання.

Така інформація оприлюднена в четвер на спеціалізованому сайті Федерального міністерства охорони здоров’я Бельгії.

«З середи надійшла інформація про 82 нових випадки захворювання, з цих людей 50 живуть у Фландрії, 25 – у Валлонії, 7 – у Брюсселі. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії зросла до 58 767 осіб. Зараз в лікарнях з коронавірусом перебувають 733 пацієнти, з них 143 – у відділеннях інтенсивної терапії», - йдеться у повідомленні.

За інформацією бельгійського міністерства, протягом минулих 24 годин в країні від коронавірусу померли ще 28 людей, загальна кількість загиблих внаслідок COVID-19 дорівнює 9 548.

Водночас представники уряду закликають населення продовжувати дотримуватися необхідних заходів перестороги, включаючи заходи особистої гігієни та дотримання «соціальної дистанції».

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Як повідомлялося, з 8 червня в Бельгії за рішенням Ради національної безпеки розпочнеться 3-й етап виходу із обмежувальних заходів, який, зокрема, дозволяє зібрання до 10 осіб, спортивні тренування та змагання, які не пов’язані скупченням людей. Також для відвідувачів будуть відкриті кафе й ресторани, з обов’язковим дотриманням дистанції між різними компаніями людей «соціальної» дистанції у 1,5 метри.

Станом на 4 червня загальна кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 6,5 млн, померли 388 тис. осіб.