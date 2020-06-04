Спікер палати Конгресу США Пелосі приєдналася до протестів

Спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі приєдналася до протестів у Вашингтоні через смерть афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє The Independent.

«Спікер Ненсі Пелосі приєдналася до протесту проти жорстокості поліції у середу у Вашингтоні, округ Колумбія», - йдеться у повідомленні.

#BREAKING: Speaker Nancy Pelosi meets with protesters on Capitol Hill https://t.co/NpK8YJNYBc pic.twitter.com/hUBXTh9Xob — The Hill (@thehill) June 3, 2020

Як зазначає видання, провідного демократа палати представників зафіксували камери ЗМІ в той час, як вона виходила з будівлі Капітолію, щоб надати підтримку руху Black Lives Matter.

Одягнувши медичну маску для обличчя, Пелосі привітала учасників протесту. Вона також зупинилася, щоб сфотографуватися з однією групою.

«Спасибі вам всім! Дякую», - сказала Пелосі протестувальникам.

Видання наголошує, що візит Пелосі був кардинально протилежний реакції президента США Дональда Трампа на протестний рух.

Раніше американські видання The New York Times і AP повідомили з посиланням на джерела, що президент у п'ятницю був переміщений до підземного бункера, відомого як президентський оперативний центр. Це приміщення зазвичай стає в нагоді для захисту президентів, коли будівля Білого дому перебуває під загрозою. Наприклад, у 2001 році бункер був використаний для захисту віцепрезидента Діка Чейні, а згодом і президента Джорджа Буша, під час терористичних атак 11 вересня на США.

Натомість Трамп заявив, що не переховувався в бункері під час початку акцій протесту під Білим домом, а спускався туди для "інспекції" приміщень.

Як повідомляв Укрінформ, 46-річний афроамериканець загинув 25 травня в Міннеаполісі відразу після того, як його затримали при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою.

Один із поліцейських притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу.

Пізніше чоловік помер в лікарні. Відразу після інциденту в багатьох американських містах спалахнули вуличні протести з погромами та актами вандалізму, які тривають досі.