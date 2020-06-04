Спікер палати Конгресу США Пелосі приєдналася до протестів

Спікер палати Конгресу США Пелосі приєдналася до протестів

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Укрінформ
Спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі приєдналася до протестів у Вашингтоні через смерть афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє The Independent.

«Спікер Ненсі Пелосі приєдналася до протесту проти жорстокості поліції у середу у Вашингтоні, округ Колумбія», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, провідного демократа палати представників зафіксували камери ЗМІ в той час, як вона виходила з будівлі Капітолію, щоб надати підтримку руху Black Lives Matter.

Одягнувши медичну маску для обличчя, Пелосі привітала учасників протесту. Вона також зупинилася, щоб сфотографуватися з однією групою.

«Спасибі вам всім! Дякую», - сказала Пелосі протестувальникам.

Видання наголошує, що візит Пелосі був кардинально протилежний реакції президента США Дональда Трампа на протестний рух.

Раніше американські видання The New York Times і AP повідомили з посиланням на джерела, що президент у п'ятницю був переміщений до підземного бункера, відомого як президентський оперативний центр. Це приміщення зазвичай стає в нагоді для захисту президентів, коли будівля Білого дому перебуває під загрозою. Наприклад, у 2001 році бункер був використаний для захисту віцепрезидента Діка Чейні, а згодом і президента Джорджа Буша, під час терористичних атак 11 вересня на США.

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Натомість Трамп заявив, що не переховувався в бункері під час початку акцій протесту під Білим домом, а спускався туди для "інспекції" приміщень.

Як повідомляв Укрінформ, 46-річний афроамериканець загинув 25 травня в Міннеаполісі відразу після того, як його затримали при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою.

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Один із поліцейських притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу.

Пізніше чоловік помер в лікарні. Відразу після інциденту в багатьох американських містах спалахнули вуличні протести з погромами та актами вандалізму, які тривають досі.

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