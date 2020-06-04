Вакцина від COVID-19 не може дати постійного імунітету — головний інфекціоніст США

Потенційна вакцина проти коронавірусу може не дати постійного імунітету від COVID-19 через його можливі мутації в майбутньому.

Про це сказав директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, повідомляє "Голос Америки".

"Якщо COVID буде поводитися, як інші коронавіруси, швидше за все імунітет триватиме недовго", – сказав Фаучі.

Він зазначив, що вакцина проти коронавірусів, які викликають ГРВІ, як правило, діє від трьох шести місяців, і майже завжди менш як рік.

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При цьому інші вчені налаштовані більш оптимістично. Вони стверджують, що мутації вірусу не настільки значні, як побоювалися раніше, і ті вакцини, які розробляються, повинні бути дієвими проти тих мутацій, які існують сьогодні, так і проти майбутніх змін нового коронавірусу.

"Цей вірус мутує, але не настільки, як, наприклад, грип. Сподіваємося, вакцина проти SARS-CoV-2 буде ефективною як мінімум кілька сезонів, перш ніж її потрібно змінити", – сказав професор Університету Канзасу, вірусолог Брендон Декоскі.

Як повідомлялося, вакцина від коронавірусу, яку розробляють у Китаї, може вийти на ринок вже до кінця нинішнього року.

Згідно з даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 складає 6 554 615, з них 386 287 - летальних, одужали 3 157 352 особи.