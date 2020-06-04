Вакцина від COVID-19 не може дати постійного імунітету — головний інфекціоніст США
Про це сказав директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, повідомляє "Голос Америки".
"Якщо COVID буде поводитися, як інші коронавіруси, швидше за все імунітет триватиме недовго", – сказав Фаучі.
Він зазначив, що вакцина проти коронавірусів, які викликають ГРВІ, як правило, діє від трьох шести місяців, і майже завжди менш як рік.
При цьому інші вчені налаштовані більш оптимістично. Вони стверджують, що мутації вірусу не настільки значні, як побоювалися раніше, і ті вакцини, які розробляються, повинні бути дієвими проти тих мутацій, які існують сьогодні, так і проти майбутніх змін нового коронавірусу.
"Цей вірус мутує, але не настільки, як, наприклад, грип. Сподіваємося, вакцина проти SARS-CoV-2 буде ефективною як мінімум кілька сезонів, перш ніж її потрібно змінити", – сказав професор Університету Канзасу, вірусолог Брендон Декоскі.
Як повідомлялося, вакцина від коронавірусу, яку розробляють у Китаї, може вийти на ринок вже до кінця нинішнього року.
Згідно з даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 складає 6 554 615, з них 386 287 - летальних, одужали 3 157 352 особи.