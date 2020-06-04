У Барселоні пацієнтів із коронавірусом вивозять дихати морським повітрям

У Барселоні пацієнтів, що хворіють на коронавірус, вивозять з лікарень подихати морським повітрям на узбережжі.

Про це повідомляє BBC.

"Іспанських пацієнтів із коронавірусом вивозять на прогулянки до узбережжя, аби ті в рамках лікування хвороби дихали морським повітрям. Фото з такої прогулянки опублікували медики госпіталю дель Мар у Барселоні. Мета такого заходу – полегшити моральний стан хворих, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії", - йдеться в повідомленні.

За останні два дні, повідомляло міністерство охорони здоров’я Іспанії , у країні не зареєстрували жодної нової смерті від коронавірусу. Загальна кількість померлих у країні з початку епідемії залишилася на попередньому рівні – 27 127 осіб.

Раніше в іспанському МОЗ заявляли, що переглядають історії смертей та заражень, діагностованих за допомогою ПЛР-тестів, з тим, щоб щоденні звіти краще відображали нинішню еволюцію пандемії в Іспанії.

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Іспанія раніше була найбільш ураженою коронавірусом країною Європи.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 6 553 665 випадки коронавірусу, з них 386 255 летальних, одужали 3 144 657 осіб.

Фото: Alejandro García / EFE