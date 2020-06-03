У Нідерландах - 86 випадків коронавірусу за добу

У Нідерландах кількість хворих на коронавірусне захворювання COVID-19 за минулу добу зросла на 86 - до 46 733 осіб.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“Сьогодні у 86 людей виявився позитивним тест на COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Загалом у країні вже 46 733 людей захворіли на коронавірус.

Зазначається, що померло ще 10 людей, а загальна кількість летальних випадків становить 5977.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 6 479 493 випадки коронавірусу, з них 383 015 летальних, одужала 3 085 381 особа.