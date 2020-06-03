У Білорусі зареєстрували понад 45 тисяч випадків COVID-19, за добу - 861

У Білорусі зареєстровано 45 116 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

«Зареєстровані 45 116 осіб із позитивним тестом на COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що приріст за останню добу становив 861.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померли 248 пацієнтів. При цьому 20 171 пацієнт одужав.

Наголошується, що всього в Білорусі проведено 573 699 тестів на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 6 479 493 випадки коронавірусу, з них 383 015 летальних, одужали 3 085 381 особа.