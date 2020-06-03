У Білорусі зареєстрували понад 45 тисяч випадків COVID-19, за добу - 861

У Білорусі зареєстрували понад 45 тисяч випадків COVID-19, за добу - 861

Укрінформ
У Білорусі зареєстровано 45 116 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

«Зареєстровані 45 116 осіб із позитивним тестом на COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що приріст за останню добу становив 861.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померли 248 пацієнтів. При цьому 20 171 пацієнт одужав.

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Наголошується, що всього в Білорусі проведено 573 699 тестів на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 6 479 493 випадки коронавірусу, з них 383 015 летальних, одужали 3 085 381 особа.

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