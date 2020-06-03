У МЗС Франції сказали, від чого залежить рішення щодо участі РФ у саміті G7
Таку позицію Франції оприлюднило Міністерство Європи та закордонних справ країни, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Рішення стосовно Російської Федерації було ухвалене G7 у 2014 році. Відповідно, усі нові рішення повинні ухвалюватися на засадах спільного схвалення країнами G7 на засадах виконання Мінських домовленостей», - заявили у французькому МЗС.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив, що відкладає саміт G7 щонайменше до вересня. Він також заявив, що хоче запросити до участі в зустрічі на найвищому рівні Росію, Австралію, Індію та Південну Корею.
До G7 входять США, Канада, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та Японія.
Росію з цієї групи було виключено у 2014 році після початку агресії проти України.
Раніше проти повернення РФ до Групи семи виступили Німеччина, Канада, Велика Британія, а також високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.