У МЗС Франції сказали, від чого залежить рішення щодо участі РФ у саміті G7

Рішення щодо участі Росії у саміті «Великої сімки» (G7) може ухвалюватися лише консенсусом усіх учасників G7 та залежно від виконання Мінських домовленостей.

Таку позицію Франції оприлюднило Міністерство Європи та закордонних справ країни, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Рішення стосовно Російської Федерації було ухвалене G7 у 2014 році. Відповідно, усі нові рішення повинні ухвалюватися на засадах спільного схвалення країнами G7 на засадах виконання Мінських домовленостей», - заявили у французькому МЗС.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив, що відкладає саміт G7 щонайменше до вересня. Він також заявив, що хоче запросити до участі в зустрічі на найвищому рівні Росію, Австралію, Індію та Південну Корею.

До G7 входять США, Канада, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та Японія.

Росію з цієї групи було виключено у 2014 році після початку агресії проти України.

Раніше проти повернення РФ до Групи семи виступили Німеччина, Канада, Велика Британія, а також високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.