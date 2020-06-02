У Латвії заявляють, що китайські камери відеоспостереження можуть бути небезпечні

Латвійська Служба державної безпеки попереджає, що камери китайських виробників Hikvision і Dahua можуть бути небезпечні.

Про це повідомляє портал Delfi.

"Служба держбезпеки (Латвії, - ред.) закликає не використовувати технології, репутація і якість яких сумнівні і є підозри, що вони можуть несанкціоновано збирати інформацію", - йдеться в повідомленні.

VDD рекомендує не купувати продукти і послуги, пов'язані з безпекою, вироблені за межами ЄС і НАТО.

Минулого тижня Cert.lv (Інститут реагування на інциденти IT-безпеки) - попередило, що при підключенні камер Hikvision і Dahua до інтернету потрібно піклуватися про додаткові заходи безпеки.

Раніше Литовський Центр національної безпеки повідомляв про те, що ці камери, які часто використовуються у литовських установах, дають змогу досить легко підключитися до них віддалено й отримувати зображення.

У вересні 2019 року уряд Сполучених Штатів, серед інших китайських компаній, наклав санкції на Hikvision і Dahua. В якості причини були названі порушення прав людини у Сінцзян-Уйгурському автономному окрузі Китаю, масово оснащеному засобами відеоспостереження.

Фото: LETA