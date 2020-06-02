У країнах Балтії - 4623 хворих на COVID-19

Кількість випадків COVID-19, виявлених у трьох балтійських країнах, зросла до 4623.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найбільшу у регіоні кількість інфікованих було виявлено в Естонії - 1 870 осіб. За даними Департаменту здоров'я, за добу нових випадків коронавірусу не зафіксовано. Триває зменшення числа осіб, які потребують стаціонарного лікування, тепер це 20 пацієнтів. Одужало 1 632 людини.

За інформацією Національного центру громадської охорони здоров'я Литви (NVSC), діагноз COVID-19 за неділю підтвердився у 4 осіб, загальна кількість інфікованих у країні становить 1 682. Одужали 1 249 осіб.

У Латвії, згідно з даними Центру профілактики та контролю захворювань (SPKC), за день виявлено 5 нових випадків коронавірусу, загальна кількість інфікованих - 1 071 осіб. Кількість госпіталізованих знизилася до 14, з них три - з тяжким перебігом захворювання. Загальна кількість тих, хто одужав, - 760.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 червня в країнах Балтії відбулося подальше пом'якшення карантину. У Литві дозволяються масові заходи, в деякі школи повернуться учні 5-11 класів. В Естонії дозволені з певними обмеженнями робота кінотеатрів і громадські заходи на свіжому повітрі з числом учасників до 100 осіб. У Латвії за умови дотримання заходів безпеки можуть проводитися іспити в школах і вузах, вступні тести, організовуватися дитячі та молодіжні табори, проводитися навчання дорослих, заняття за інтересами, заходи неформальної освіти та спортивні заходи.

Також у країнах Балтії відкриваються кордони з деякими державами Європи (в списку - 24 країни, Україна до цього списку не входить), при приїзді з яких не потрібно проходити карантин. Список уточнюватиметься з певною періодичністю.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 6 388 116, із них 377 862 летальних, одужало 2 921 865 осіб.

Фото: АА