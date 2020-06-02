У Нідерландах виявили ще 102 випадки COVID-19

У Нідерландах кількість хворих на коронавірус (COVID-19) за минулу добу зросла на 102 до 46 647 осіб.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“Сьогодні (у Нідерландах – ред.) зареєстровано 102 нових випадки COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Загалом у країні вже 46 647 людей захворіли на коронавірус.

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Зазначається, що в країні від коронавірусу померли ще 5 людей, всього ж від початку епідемії померли 5 967 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, cтаном на ранок 2 червня у світі загалом підтверджено понад 6,3 млн випадків коронавірусу, з них 377 тис. летальних, одужали понад 2,9 млн осіб.