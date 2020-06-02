Коронавірусом заразилися вже понад 24,2 тисячі поляків

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 24 271 особи, з них 1081 людина померла, а 11 271 одужала.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

"Кількість інфікованих коронавірусом – 23 271 особа, 1081 особа померла", - йдеться у повідомленні.

За останню добу у Польщі виявлено 284 нових інфікованих, померли 16 хворих.

За даними МОЗ Польщі, у лікарнях на сьогодні перебувають 2219 пацієнтів із коронавірусом, 78 470 людей – на домашньому карантині, 18 692 – під епідеміологічним наглядом. Одужали 11 726 людей.

На цей час у Польщі проведено понад 930 тис. тестів на коронавірус, у середньому за добу їх проводиться понад 20 тис.

За даними польського уряду, станом на сьогодні у польських лікарнях зайнято лише 15,7% ліжок, підготовлених для пацієнтів з COVID-19. Відтак, вільними залишаються близько 10,7 тис. ліжок (84,3%).

Крім того, для рятування осіб, заражених коронавірусом, зараз задіяно лише 5,6% апаратів штучної вентиляції легень, які є в наявності у польських медичних закладах. Вільними залишаються ще понад 1,6 тис. апаратів ШВЛ, що становить 94,5% від загальної кількості.

Глава МОЗ Польщі Лукаш Шумовський заявив у вівторок, що завдяки зусиллям усіх поляків у Польщі зберігається одна з найкращих епідеміологічних ситуацій у світі. Він звернув увагу, що в РП на один мільйон жителів є 28 смертей від COVID-19, у той час як у країнах західної Європи цей показник сягає 500-600 осіб на мільйон жителів.

Читайте також: У Польщі з 19 червня пустять уболівальників на футбольні стадіони

"Це показує, якими є масштаби і чого нам вдалося уникнути",- констатував Шумовський.

З 30 травня у Польщі запроваджено четвертий етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, скасовано обов’язок носити маску на вулицях, обмеження на кількість покупців у магазинах. З 1 червня відновлено внутрішні авіаперельоти по країн, де кількість пасажирів у літаках має становити не більше 50%

6 червня у Польщі дозволять масові зібрання за участю до 150 осіб, відкриють в обмеженому режимі функціонування заклади культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби).