У Сахалінській області РФ за ніч сталося два землетруси

Два землетруси магнітудою до 5,2 трапилися в Сахалінській області Росії вночі у вівторок, 2 червня, постраждалих немає.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на сахалінську філію Єдиної геофізичної служби РАН.

«Сейсмологи у вівторок вночі зареєстрували в акваторії Охотського моря поруч з північними Курилами (Сахалінська область) два землетруси магнітудою до 5,2», - йдеться в повідомленні.

За словами вчених, координати першої сейсмічної події - 49,06 північної широти, 150,69 східної довготи. Глибина вогнища - 389 кілометрів, магнітуда - 4,1. Координати другої - 48,76 північної широти, 153,72 східної довготи. Глибина вогнища - 210 кілометрів, магнітуда - 5,2.

Читайте також: На Прикарпатті стався землетрус

Загрозу цунамі не оголошували. Постраждалих і руйнувань немає.

Фото: АА