У світі - понад 6,3 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 2 червня у світі загалом підтверджено понад 6,3 млн випадків коронавірусу, з них 377 тис. летальних, одужали понад 2,9 млн осіб.

Про це говорять дані Worldometer

Зранку у вівторок загальне число підтверджених у світі випадків захворювання на COVID-19 становить 6 371 661. З них 377 552 – летальні. Тих, хто вилікувався, 2 904 922.

У першу трійку за кількістю інфікованих входять США (1 859 323), Бразилія (529 405) та Російська Федерація (414,878).

Натомість у країнах Європи й далі епідеміологічна ситуація стає все ліпшою: карантинні обмеження поступово знімаються, а кордони відкриваються.

Станом на ранок 2 червня в Україні число підтверджених випадків коронавірусу складає 24 012, з них 718 смертей та 9 690 одужань.

Фото: АА