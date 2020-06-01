Чорногорія дозволила в'їзд громадянам понад 120 країн

Інститут громадської охорони здоров'я Чорногорії оновив список країн, з яких дозволено прибуття і перебування в країні з 1 червня – тепер мова йде про більш ніж 120 країн.

Про це повідомляється на сайті установи.

У список входять країни, які відповідають встановленим епідеміологічним критеріям. Зокрема, в’їзд до Чорногорії дозволений з країн, де менш як 25 активних випадків зараження COVID-19 на 100 000 жителів.

Наразі у список входять низка країн Євросоюзу, Китай, країни Африки і Латинської Америки. Водночас, у списку вже немає Північної Македонії та Ірландії, які раніше вважалися безпечними, проте у неділю в них збільшилася кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

Україна не входить до числа країн, громадяни якої можуть відвідати Чорногорію.

Як повідомлялося, Чорногорія стала першою з країн Європи, яка оголосила про повну відсутність на її території випадків COVID-19.