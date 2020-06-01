У Нідерландах підтвердили понад 46,5 тисячі випадків коронавірусу, за добу - 103
Укрінформ
У Нідерландах кількість хворих на коронавірус (COVID-19) за минулу добу зросла до 46 545 осіб.
Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).
“Сьогодні ( у Нідерландах – ред.) зареєстровано 103 людини, що дали позитивний тест на COVID-19”, - йдеться у повідомленні.
Загалом у країні вже 46 545 людей захворіли на коронавірус.
Зазначається, що в країні від захворювання на коронавірус загинуло ще 9 людей, а загалом вже 5 962 осіб померли від COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 6 290 758 випадків коронавірусу, з них 374 336 летальних, одужало 2 862 119 осіб.
Фото: АА