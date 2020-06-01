У Бельгії за добу - 136 випадків коронавірусу, але ситуація стабілізується

Протягом доби в Бельгії на коронавірус захворіли ще 136 людей, водночас об’єктивні показники щодо захворюваності на COVID-19, включаючи завантаженість лікарень, говорять про поступову стабілізацію ситуації.

Такі дані оприлюднені в понеділок на спеціалізованому сайті Федерального міністерства охорони здоров’я Бельгії.

«У неділю надійшла інформація про 136 нових випадків коронавірусу. З-поміж нових хворих 80 живуть у Фландрії, 30 – у Валлонії, 26 – в Брюсселі. Таким чином, загальна кількість інфікованих з початку пандемії складає 58 517 людей. Протягом доби з COVID-19 були госпіталізовані 25 осіб. Загальна кількість пацієнтів, що перебувають в лікарнях з цим діагнозом, складає 807 осіб, з них 163 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії», - йдеться у повідомленні.

Протягом доби з лікарень після одужання були виписані 32 особи. Загальна кількість пацієнтів бельгійських лікувальних закладів, що успішно подолали коронавірус у період з 15 березня, складає 15 919 осіб.

За минулі 24 години від хвороби в Бельгії померли 19 людей, загальна кількість загиблих внаслідок коронавірусу зросла до 9 486 осіб.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 6 290 758 випадків коронавірусу, з них 374 336 летальних, одужало 2 862 119 осіб.