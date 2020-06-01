Польська LOT відновила внутрішні пасажирські авіаперевезення

Польська авіакомпанія LOT з понеділка, 1 червня, відновила внутрішні пасажирські авіаперевезення між вісьмома містами Польщі.

Про це авіакомпанія LOT повідомила у Twitter.

"Перший день відновлення польотів ми розпочали з авіарейсів на маршрутах Варшава-Щецін та Краків-Гданськ. Усе відбувається із дотриманням найвищих стандартів безпеки", - інформує LOT.

Міністр державних активів Польщі Яцек Сасін під час брифінгу у місті Щецін з нагоди відновлення внутрішніх пасажирських авіаперевезень по країні заявив, що у зв’язку з двомісячним простоєм компанія LOT потребуватиме державної фінансової допомоги.

Як інформувала авіакомпанія, з 1 червня можна буде скористатися внутрішніми перевезеннями LOT, які здійснюватимуться з восьми аеропортів: тричі на день - за маршрутом Варшава-Гданськ, двічі на день - з Варшави до Кракова, Познані, Жешува, Щеціна, Вроцлава і Зеленої Гури, раз на день – з Кракова до Гданська.

Повідомляється, що нова сітка включатиме близько 30-ти авіарейсів по країні щодня.

Як раніше інформували у польській авіакомпанії, це - пілотний проєкт, спрямований на підтримку бізнесу і туристичного сектору, який поступово починає відновлюватися. В авіакомпанії також зазначили, що під час цих перельотів пасажири зобов’язані перебувати у масках, а напої та їжу їм подаватимуть у пакетах.

Тимчасову заборона на здійснення міжнародних авіаперельотів компанією LOT триватиме до 14 червня. Найближчим часом у польській компанії поінформують, як виглядатимуть плани щодо міжнародних авіаперевезень після 15 червня.