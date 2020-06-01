У Швеції вперше за 11 тижнів не виявили смертей від коронавірусу
Укрінформ
У Швеції протягом доби не зафіксували жодної смерті пацієнтів з COVID -19 - вперше з 13 березня.
Про це повідомляє New Europe.
"У Швеції вперше з 13 березня не було зафіксовано випадків смерті внаслідок пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Минулого тижня у Швеції була зафіксована найбільша кількість загиблих серед країн Європи на душу населення протягом семиденного періоду.
Наразі у Швеції підтверджено понад 4 300 летальних випадків, що майже в чотири рази більше від загальної кількості померлих в інших країнах Північної Європи.
Майже половина летальних випадків зареєстрована у будинках пристарілих.
За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу становить 6 311 316 з них 374 818 летальних, одужало 2 871 245 осіб.
Фото: EPA-EFE/ANDERS WIKLUND SWEDEN OUT