В Австрії повідомили про 456 хворих на COVID-19

Станом на 1 червня в Австрії нараховується 456 "активних" випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії з посиланням на дані австрійського МОЗ.

Загалом в країні з початку поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в країні захворіли 16 642 людини, вже одужали – 15 596 осіб. Хвороба забрала життя 668 осіб, майже 500 з яких були віком старше 75 років.

Наразі в лікарнях перебувають 97 хворих на COVID-19, з них у відділеннях інтенсивної терапії – 29 пацієнтів.

Всього в країні було проведено понад 450 тис. тестувань з виявлення коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, в Австрії з 15 червня розпочнеться послаблення режиму носіння масок – вони будуть обов’язкові лише в громадському транспорті, в сфері охорони здоров’я, а також у сфері послуг, де не можна дотриматися дистанції 1 метр (наприклад, у випадку перукарів чи співробітників гастрономії).

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Крім того, деякі послаблення будуть введенні у сфері гастрономії, яка почала працювати з обмеженнями з 15 травня. Зокрема, буде продовжено час роботи ресторанів – тепер вони будуть закриватися не о 23.00, а о 1.00 ночі.

Також скасовується вимога про те, що за одним столиком можуть сидіти максимум 4 дорослі людини.

З п’ятниці, 29 травня, в Австрії розпочали працювати готелі, фітнес-центри, басейни, парки дозвілля та розваг, туристичні об’єкти, казино.

Крім того, з 29 травня дозволені заходи у сфері культури та мистецтва за участю до 100 осіб - як у закритих приміщеннях, так і на відкритому просторі за умови дотримання відповідних норм.

За даними Worldometer, станом на середину дня 1 червня у світі зафіксовано 6 290 758 випадків коронавірусу COVID-19, з них 374 336 летальних, одужало 2 862 119 осіб.