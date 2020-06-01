У Польщі – майже 24 тисячі заражених коронавірусом

Кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 23 987 осіб, з них 1065 померли, а 11 449 людей одужали.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

"Кількість інфікованих коронавірусом – 23 987, 1065 осіб померли", - йдеться у повідомленні.

За останню добу у Польщі виявлено 301 новий випадок інфікування, померла одна людина.

Найбільшим осередком зараження в Польщі залишається Сілезький вугільний регіон - тут інфікувалося вже 4150 осіб. Причому за останню добу зафіксовано 170 нових випадків.

За даними МОЗ, у лікарнях країни на сьогодні перебуває 2181 пацієнт із коронавірусом, 77 406 людей – на домашньому карантині, 18 859 – під епідеміологічним наглядом. Одужало 11 449 людей.

На цей час у Польщі проведено понад 915 тис. тестів на коронавірус, у середньому за добу їх проводиться понад 20 тисяч.

Міністр освіти Даріуш Піонтковський повідомив у понеділок, що до кінця навчального року – до 26 червня – усі школярі навчатимуться у дистанційному режимі.

З 30 травня у Польщі запроваджено четвертий етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, скасовано обов’язок носити маску на вулицях, обмеження на кількість покупців у магазинах. З неділі, 31 травня, знято обмеження на кількість вірян під час богослужінь у костелах та церквах.

З 6 червня у Польщі дозволять масові зібрання за участю до 150 осіб, відкриють заклади культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, в світі зафіксовано 6 290 758 випадків коронавірусу, з них 374 336 летальних, одужало 2 862 119 осіб.

Фото: АА