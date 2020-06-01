Посольство РФ в Кишиневі евакуювали через повідомлення про бомбу

У понеділок з будівлі російського посольства в столиці Молдови було здійснено евакуацію через повідомлення про замінування.

Про це повідомляє Newsmaker.

«Будівлю посольства Росії в центрі Кишинева 1 червня евакуювали через повідомлення про бомбу. Інформацію підтвердив заступник голови Національного інспекторату суспільної безпеки Олексій Гросу. Весь персонал посольства евакуювали. Будівлю оточили, її обшукують сапери», - йдеться у повідомленні.

Як повідомила речник столичної поліції Наталія Статі, під час перевірки території навколо посольства сапери виявили зелену сумку за 15-20 метрів від будівлі.

«Вибухових речовин в сумці не виявлено», - уточнила Статі.

В інспектораті поліції Буюкан повідомили, що повідомлення про бомбу в будівлі російського посольства надійшло об 11:27.

«На місце одразу виїхали спеціалізовані наряди поліції, зону оточили, персонал евакуювали. Обставини події з'ясовуються», - повідомили в поліції.

Фото: Facebook/GBM