Посольство РФ в Кишиневі евакуювали через повідомлення про бомбу
Про це повідомляє Newsmaker.
«Будівлю посольства Росії в центрі Кишинева 1 червня евакуювали через повідомлення про бомбу. Інформацію підтвердив заступник голови Національного інспекторату суспільної безпеки Олексій Гросу. Весь персонал посольства евакуювали. Будівлю оточили, її обшукують сапери», - йдеться у повідомленні.
Як повідомила речник столичної поліції Наталія Статі, під час перевірки території навколо посольства сапери виявили зелену сумку за 15-20 метрів від будівлі.
«Вибухових речовин в сумці не виявлено», - уточнила Статі.
В інспектораті поліції Буюкан повідомили, що повідомлення про бомбу в будівлі російського посольства надійшло об 11:27.
«На місце одразу виїхали спеціалізовані наряди поліції, зону оточили, персонал евакуювали. Обставини події з'ясовуються», - повідомили в поліції.
Фото: Facebook/GBM