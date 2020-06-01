У Франції за добу виявили 257 випадків коронавірусу, 35 з них - летальні

У Франції з початку пандемії коронавірусу кількість виявлених інфікованих перевищила 150 тисяч, одужало на цей час понад 68 тис. людей.

Такі дані оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 151 353 випадки зараження коронавірусом; 68 355 пацієнтів одужали; 28 802 людини померло. У реанімації залишається 1319 тяжкохворих.

За попередню добу підтверджено 257 випадків інфікування коронавірусом; виписані з лікарень після одужання 93 особи; госпіталізовано – 72. Летальних випадків зареєстровано 35.

Як повідомлялося, у Франції з 2 червня розпочнеться другий етап виконання національної стратегії виходу з режиму карантину.

З вівторка будуть скасовані усі обмеження на подорожі територією Франції; у регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновлять роботу бари і ресторани (нині на території метрополії «оранжевою» зоною залишається лише регіон Парижа та навколо столиці – там буде дозволено приймати відвідувачів лише на літніх терасах); відновлять навчальний процес більшість освітніх закладів (університети залишатимуться на дистанційній формі навчання); у «зелених» зонах відкриються музеї і театри, парки, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги.

Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.

Окрім цього залишатиметься обмеження до 10 осіб на публічні зібрання громадян.

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З вівторка також у країні діятиме мобільний додаток StopCov для відслідковування переміщення і контактів інфікованих на коронавірус.

Поступовий вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.

За даними Worldometer, станом на ранок 1 червня у світі зафіксовано 6 267 338 випадків коронавірусу, з них 373 961 летальний, одужало 2 847 528 осіб.