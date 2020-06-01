У Балтії кількість зареєстрованих випадків COVID-19 становить 4614

У трьох балтійських країнах кількість виявлених випадків коронавірусу зросла до 4614 осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на профільні відомства балтійських республік.

Найбільшу кількість інфікованих виявлено в Естонії. За даними Департаменту здоров'я, в країні за добу зафіксовано 1 новий випадок коронавірусу, загалом інфіковано 1870 осіб. Потребують стаціонарного лікування 26 пацієнтів. Видужало 1625 осіб.

У Литві, за інформацією Національного центру громадської охорони здоров'я, діагноз COVID-19 за неділю підтвердився у 3 осіб, загальна кількість інфікованих в країні становить 1678. Одужали 1236 осіб.

За інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за день нових випадків коронавірусу виявлено не було, загальна кількість інфікованих становить 1066. Кількість госпіталізованих знизилася до 18, з них три - з тяжким перебігом захворювання. Загальна кількість тих, хто одужав, - 745.

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З 1 червня в країнах Балтії настав наступний етап пом'якшення карантину. У Литві дозволено масові заходи, в деякі школи повернуться учні 5-11 класів. В Естонії дозволені з певними обмеженнями робота кінотеатрів і громадські заходи просто неба з числом учасників до 100 осіб. У Латвії за умови дотримання заходів безпеки можуть проводитися іспити в школах і вузах, вступні тести, організовуватися дитячі та молодіжні табори, проводитися навчання дорослих, заняття за інтересами, заходи неформальної освіти і спортивні заходи.

Також у країнах Балтії відкриваються кордони з деякими державами Європи (в списку - 24 країни, Україна до цього списку не входить), при приїзді з яких не потрібно проходити карантин. Список буде уточнюватися з певною періодичністю.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 6 282 573, з них 374 233 летальні, одужали 2 854 589 осіб.