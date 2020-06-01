Три події світу. Санкційна карусель, прорив до Будапешту та американські гірки

В столиці Угорщини пройшли переговори Дмитра Кулеби з Петером Сійярто.

Питання санкцій зберігає гостроту в міжнародних відносинах.Сполучені Штати наприкінці весни впевнено посіли перше місце у рейтингу постачальників резонансних новин.

Колишній політичний директор українського МЗС Олексій Макєєв минулого тижня був призначений на посаду спеціального представника з питань санкційної політики. Рішення виглядає неординарним та потрібним, адже боротьба за збереження економічного та політичного тиску колективного Заходу на Росію залишається пріоритетом для офіційного Києва. Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловилась за збереження нинішнього рівня санкцій проти РФ до досягнення реальних успіхів у процесі врегулювання конфлікту на Донбасі. Її позиція є важливою, адже ЄС двічі на рік ухвалює рішення про формат санкцій проти Росії, і у червні на тлі коронавірусу Кремль може розгорнути черговий інформаційний контрнаступ. Не менш показовою є і готовність США запровадити нові санкції проти газопроводу NordStream2, у добудові якого зацікавлені Росія та Німеччина.

Свій перший реальний візит за кордон міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив до Будапешта, де провів переговори з угорським колегою Петером Сійярто. Тема перемовин очевидна – пошук спільного знаменника для нормалізації двосторонніх взаємин, які вже третій рік переживають далеко не найкращі часи. Сійярто наголосив, що Угорщина очікує прогресу у питаннях не лише закону про освіту, але і мовного закону, і виконати ці побажання його українському візаві буде непросто. Парадокс ситуації полягає у тому, що офіційний Будапешт блокує євроатлантичну інтеграцію України, яка протягом останнього року фактично зникла зі сфери пріоритетів вищого керівництва України, але залишається важливим маркером для багатьох активних громадян нашої країни. У Києві розраховують на візит прем’єра Віктора Орбана в Україну у липні, проте навряд чи політик, який вже 10 років перебуває біля стерна своєї держави, у рік 100-річчя болісного для угорців Тріанонського договору приїде виключно з церемоніальними цілями.

Загибель під час затримання поліцейськими чорношкірого американця Джорджа Флойда у Міннеаполісі обернулася у численні акції протесту та пограбування магазинів та офісів у Сполучених Штатах. Для Дональда Трампа цей виклик виглядає більш звичним за проблеми, створені пандемією коронавірусу, зокрема, у частині можливої консолідації його електорату, проте ігнорувати проблему масових протестів з расовим підтекстом не зможе навіть звично впевнений у собі 45-й президент Штатів. На порядку денному вже традиційно – роль Росії у роздмухуванні протестів непрямими методами впливу, і американський істеблішмент потребує консолідації у цьому питанні.

Поки що за океаном завдали потужного удару по «Роскосмосу»: корпорація Space X успішно запустила пілотований космічний корабель Crew Dragon, який доставив до МКС двох астронавтів. Ілон Маск довів Дмітрію Рогозіну, що «батут працює», а Росія більше не є монополістом у питанні доставки людей та вантажів до Міжнародної космічної станції.

Євген МАГДА, Інститут світової політики