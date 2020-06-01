У Канаді кількість померлих від COVID-19 перевищила 7 тисяч

Унаслідок коронавірусної інфекції померли вже понад 7 тисяч мешканців Канади.

Про це свідчать статистичні дані, оприлюднені урядом Канади.

Як зазначається, станом на вечір неділі COVID-19 забрав життя 7295 канадців.

Загалом тест на COVID-19 здали 1 665 831 канадець, а інфікування вірусом підтвердили у 90 936 осіб. Тобто смертність від коронавірусної інфекції становить близько 8%.

Більше половини загальної кількості інфікованих (51 059) мешкають у провінції Квебек, з них понад 25 тис. - у Монреалі, найбільшому місті провінції. Таким чином, на Монреаль припадає більше чверті усіх випадків COVID-19 у країні. У цьому ж місті – й найбільше померлих від коронавірусу - 2919 осіб, тобто близько 40% усіх летальних випадків.

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Хоча щодня в Канаді продовжують виявляти сотні нових випадків інфікування, швидкість поширення хвороби суттєво зменшилася. Останніми тижнями більшість провінцій поступово послаблюють обмежувальні заходи.

Загалом системі охорони здоров’я Канади вдається давати раду напливу хворих, однак влада підготувала й альтернативні приміщення для розміщення пацієнтів, яким може забракнути ліжок у госпіталях. Гостра проблема є лише в будинках для літніх людей, де фіксується висока смертність.

Нагадаємо, аби обмежити поширення коронавірусу, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості категорій людей, охочих потрапити до країни.