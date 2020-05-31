Від коронавірусу в Туреччині померли понад 4,5 тисячі осіб

Від початку епідемії коронавірусу в Туреччині померли 4540 осіб, при цьому останнім часом щоденна смертність стабільно зменшується.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає власкор Укрінформу.

«Кількість нових випадків залишається на очікуваному рівні. Кількість пацієнтів, які потребують штучної підтримки дихання, продовжує зменшуватися», - повідомив міністр.

За його словами, протягом доби у країні було виявлено 839 нових випадків інфікування COVID-19, проведено 35,6 тис. тестів, померли 25 пацієнтів, одужали 989.

Загалом від початку епідемії було зроблено більше 2 млн тестів на коронавірус. Підтверджено 163 942 випадки інфікування, померли 4540 людей, одужали майже 128 тисяч.

Як повідомлялося, з 1 червня в Туреччині суттєво послаблюється карантин - відновлять роботу пляжі, національні парки, кафе, музеї, дитсадки, до звичного режиму роботи повернуться держслужбовці. Також буде поступово відновлено внутрішнє авіасполучення - перший рейс буде здійснено вранці 1 червня зі Стамбула до Анкари.