США розробляють "найпотужніші озброєння" в історії - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром у країни з'являться "найпотужніші озброєннє" в історії.

Про це він заявив, виступаючи перед журналістами на космодромі на мисі Канаверал після запуску на МКС пілотованого корабля Crew Dragon

«Ми скоро приземлимося на Марсі, і незабаром у нас буде найбільше озброєння, яке коли-небудь існувало в історії. Я вже бачив розробки, і навіть я не можу в це повірити», - сказав він.

Як зазначає видання, слова Трампа можуть стосуватися розробки гіперзвукової зброї.

Як повідомлялося, в середині травня Трамп заявляв, що Сполучені Штати активно розробляють суперракету, яка стане найшвидшою в світі. Вона, за словами американського лідера, її швидкість буде в 17 разів вищою, ніж в існуючих ракетах.

Фото: The White House