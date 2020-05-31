Іран досі не віддав “чорні скриньки” літака МАУ

Бортові самописці збитого Іраном на початку року літака МАУ досі не були передані Україні на розшифровку.

Про це під час пресконференції в Оттаві розповів міністр транспорту Канада Марк Гарно, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Скриньки” досі в Ірані й ми продовжуємо чинити тиск. Іран пообіцяв передати “скриньки” Україні, однак цього не трапилося”, - сказав Гарно.

Читайте також: Іран знайшов винуватця у катастрофі літака МАУ

За його словами, Іран пояснює затримку із передачею самописців пандемією COVID-19. “Вони сказали, що “скриньки” будуть передані протягом двох тижнів, але це збіглося в часі із серйозним спалахом COVID-19 в Ірані й вони пояснили, що не мали на той час змоги розв'язувати це питання”, - пояснив міністр.

Він наголосив, що Канада докладає зусиль, аби “чорні скриньки” були нарешті належним чином розшифровані. “Ми продовжуємо схиляти Іран до передачі цих “скриньок” відповідно до його зобов’язань за Додатком 13 Чиказької конвенції, й продовжуватимемо це робити надалі”, - підсумував Гарно.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації ще в березні погодився передати бортові самописці Україні для аналізу.