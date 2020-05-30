Понад десять демонстрацій відбулись сьогодні в Берліні

Понад десять демонстрацій – від "антикоронних" до антивоєнних — відбулись в суботу в німецькій столиці.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найбільша акція протесту – проти расизму та поліційного свавілля відбулася ввечері перед посольством США. Зібралося близько 2 тисяч людей, значно більше, ніж очікувалося. Люди вимагали справедливості для Джорджа Флойда (афроамериканця, який помер минулого понеділка через дії поліціянта в Міннеаполісі).

Протест проти расизму та поліційного свавілля // Фото: dpa/C. Soeder

Водночас кілька демонстрації проти коронавірусних обмежень, або як їх називають «гігієнічні протести», а також вже традиційні контрдемонстрації (які виступають насамперед проти конспірологічних теорій) зібрали значно менше учасників, ніж було заявлено.

Перед Бранденбурзькими воротами відбулася демонстрація за мир: близько 200 її учасників вимагали закриття американської бази ВВС у Рамштайні.

Демонстрація перед Бранденбугськими воротами // Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Демонстрації перебігали без серйозних інцидентів, якщо не рахувати того, що про соціальну дистанцію на деяких з них аж ніяк не йшлося. Що ж до кількості учасників, то в четвер берлінський сенат скасував всі обмеження, але за умови збереження відстані не менше 1,5 метри.