В Італії виявили вже понад 232,6 тисячі випадків коронавірусу, за добу - 416

В Італії протягом останньої доби зафіксували 416 нових випадків коронавірусної хвороби, що менше, ніж протягом минулої доби, коли було виявлено 516 нових хворих.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби наразі зросла до 232 664, збільшившись на 416, у порівнянні з учорашнім днем, коли було зареєстровано 516 нових випадків, отже відбулося зменшення числа нових випадків захворюваності протягом доби", - йдеться у повідомленні.

Протягом останніх 24 годин в Італії було зафіксовано 111 летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу, таким чином загальна кількість жертв епідемії зросла до 33 340 осіб.

Загалом в Італії одужали та виписані з медичних закладів 155 633 пацієнти з діагнозом коронавірусної хвороби, ця цифра зросла у порівнянні з учорашнім днем на 2 789 пацієнтів.

За даними Worldometer, загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 6 086 344, зокрема 368 462 летальних, одужало 2 697 211 людей.

Фото: АА