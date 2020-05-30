В Італії виявили вже понад 232,6 тисячі випадків коронавірусу, за добу - 416
Про це повідомляє агенція ANSA.
"Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби наразі зросла до 232 664, збільшившись на 416, у порівнянні з учорашнім днем, коли було зареєстровано 516 нових випадків, отже відбулося зменшення числа нових випадків захворюваності протягом доби", - йдеться у повідомленні.
Протягом останніх 24 годин в Італії було зафіксовано 111 летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу, таким чином загальна кількість жертв епідемії зросла до 33 340 осіб.
Загалом в Італії одужали та виписані з медичних закладів 155 633 пацієнти з діагнозом коронавірусної хвороби, ця цифра зросла у порівнянні з учорашнім днем на 2 789 пацієнтів.
За даними Worldometer, загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 6 086 344, зокрема 368 462 летальних, одужало 2 697 211 людей.
Фото: АА