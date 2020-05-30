На протестах у Х'юстоні затримали близько 200 осіб

Близько 200 людей заарештували внаслідок заворушень в американському місті Х'юстон, штат Техас, де відбуваються протести через смерть афроамериканця у Міннеаполісі 25 травня.

Про це повідомляє CNN.

"Близько 200 людей були заарештовані у Х'юстоні, штат Техас, унаслідок протестів у п'ятницю ввечері", - йдеться у повідомленні.

Більшість затриманих звинувачують у блокуванні проїжджої частини, згідно з повідомленням Департаменту поліції Х'юстона.

У відомстві також повідомили, що четверо співробітників поліції отримали незначні травми, а вісім поліцейських автівок було пошкоджено під час заворушень.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів у США виникла через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього у лікарні афроамериканець помер.

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ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій поліції у Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримання порядку в штаті, у Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.

Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня, однак це не зупинило хвилю протестів у США.