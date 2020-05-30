Бельгійцям дозволили після карантину відвідувати родичів у сусідніх країнах

Після карантину, спричиненого пандемією COVID-19, з 30 травня всім людям, які проживають на території Бельгії, дозволено відвідувати родичів у сусідніх європейських країнах.

Про це у суботу з посиланням на заяву Федерального міністерства внутрішніх справ Бельгії повідомляє бельгійське видання VRT.

«Федеральний міністр внутрішніх справ Пітер Де Крем (Pieter De Crem) підтвердив, що бельгійці та люди, що мешкають на території Бельгії, віднині можуть відвідувати родини у Нідерландах, Німеччині, Люксембурзі та Франції. Ті, хто захочуть відвідати родини, що проживають у Великобританії, зможуть зробити це з використанням послуг системи швидкісного залізничного сполучення Eurostar, яка поновлює рейси між Брюсселем та Лондоном. Таким же чином бельгійці, які проживають на територіях сусідніх країн, зможуть відвідувати родичів у Бельгії», - йдеться у повідомленні.

При цьому інші подібні поїздки, наприклад, з туристичною метою або для відвідування друзів, залишаються забороненими. Ті, хто вирушають у міжнародну подорож, повинні будуть надати докази, що такий візит має родинний інтерес, та підтвердити зв'язок із родичами «шляхом, що піддається перевірці».

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Під час відвідування людям рекомендовано утриматися від спільних подорожей країною перебування разом із родичами, або від інших соціальних заходів, навіть від спільного «шопінгу», якщо він не є конче необхідним.

За даними Worldometer, загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі станом на ранок 30 травня становить 6 034 666, з них 366 896 летальних, одужало 2 661 257.

Фото: Belga