Трамп заявив, що протести під Білим домом не стосуються пам'яті Джорджа Флойда

Трамп заявив, що протести під Білим домом не стосуються пам'яті Джорджа Флойда

Укрінформ
Президент Дональд Трамп заявив, що протести в парку Лафаєт перед Білим домом ввечері у п'ятницю "мало стосуються пам’яті Джорджа Флойда", додавши, що демонстранти " були там, просто щоб заподіяти шкоду".

Про це Трамп написав у Twitter.

"Професійно керовані так звані протестувальники біля Білого дому не мали стосунку до пам'яті Джорджа Флойда. Вони просто були там, щоб заподіяти шкоду", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв'язку із загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів у США виникла через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього у лікарні афроамериканець помер.

ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій поліції у Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримання порядку в штаті, у Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.

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Четверо поліцейських, причетних до інциденту, звільнені.

Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня, однак це не зупинило хвилю протестів у США.

Фото: The White House

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