Трамп заявив, що протести під Білим домом не стосуються пам'яті Джорджа Флойда

Президент Дональд Трамп заявив, що протести в парку Лафаєт перед Білим домом ввечері у п'ятницю "мало стосуються пам’яті Джорджа Флойда", додавши, що демонстранти " були там, просто щоб заподіяти шкоду".

Про це Трамп написав у Twitter.

"Професійно керовані так звані протестувальники біля Білого дому не мали стосунку до пам'яті Джорджа Флойда. Вони просто були там, щоб заподіяти шкоду", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв'язку із загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів у США виникла через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього у лікарні афроамериканець помер.

ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій поліції у Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримання порядку в штаті, у Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.

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Четверо поліцейських, причетних до інциденту, звільнені.

Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня, однак це не зупинило хвилю протестів у США.

Фото: The White House