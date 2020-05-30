У Білорусі виявили понад 41,6 тисячі випадків коронавірусу, за добу - 894

За останню добу у Білорусі зафіксували 894 нові випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 41 658.

Про це повідомляє Tut.by із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"У Білорусі, за даними на 30 травня, 41 658 випадків COVID-19... Приріст становив 894 нові випадки за останню добу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Білорусі вже одужали та були виписані з лікарень 17 964 особи, з них 574 за останню добу.

Кількість летальних випадків у країні сягнула 229.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 6 052 421, зокрема 367 288 летальних, одужало 2 675 408 людей.