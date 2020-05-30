У Росії за добу виявили майже дев’ять тисяч хворих з коронавірусом

У Російській Федерації за добу зареєстровано 8944 нових випадки зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих склала 396045.

Такі дані повідомляються на сайті стопкоронавирус.рф.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання COVID-19 за добу було зафіксовано в Москві - 2367 (всього у столиці РФ 178196 заражених, тобто 45% від загальноросійського показника). У Московській області 735 нових інфікованих, в Петербурзі - 365, у Нижегородській області - 289, у Свердловській - 261.

За добу в Росії помер 181 пацієнт з COVID-19, всього з початку епідемії - 4549.

Одужали за добу 8196 пацієнтів, з початку епідемії - 167111.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 6045328, з них 367111 летальних, одужали 2671427 осіб.