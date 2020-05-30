Китайські науковці виключили версію передачі вірусу від тварин на ринку в Ухані – ЗМІ

Після проведення дослідження зразків тварин з китайського ринку в Ухані місцеві вчені встановили, що жоден з них не містив COVID-19, що дало підстави заперечити версію про передачу вірусу від тварини до людини на цьому ринку.

Натомість у Китаї допускають, що інфікована раніше людина заразила інших відвідувачів в Ухані, повідомляє британське видання The Sun.

"Спочатку китайська влада заявила, що перші випадки вірусу виникли на місцевому ринку морепродуктів. Це призвело до спекуляцій, що коронавірус міг перейти від тварин до людини саме там", - зауважується в публікації.

Однак нове дослідження зразків тварин з цього ринку виключило цю версію.

"Китайський аналог центру контролю та профілактики захворювань взяв зразки продуктів на цьому ринку і виявив, що жоден не мав COVID-19. Це призвело до нової теорії про те, що хтось, хто відвідував ринок, уже був інфікований коронавірусом і став "супер-поширювачем", передавши вірус покупцям і продавцям", - йдеться в статті.

Таким чином, китайські вчені зробили висновок, що "мокрий ринок" став жертвою вірусу.

Як повідомлялося раніше, більшість із 41 пацієнтів із захворюванням на COVID-19, про які було повідомлено на самому початку, були відвідувачами ринку морепродуктів в Ухані. Тим часом, "нульовий пацієнт" не знайдений. Припускається, це був 55-річний чоловік з китайської провінції Хубей, який був заражений 17 листопада минулого року, за інформацією видання South Morning Post, яке ознайомилося з урядовими документами.

Фото: Xinhua