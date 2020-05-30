Швейцарія зняла карантин для працівників секс-індустрії, залишивши спорт під забороною

Швейцарія вирішила зняти карантинні обмеження для працівників секс-індустрії, в той час як заняття спортом ще будуть залишатися під забороною.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Це, без сумніву, персональний контакт. Я прекрасно розумію, що моя відповідь дивна. Але чесно кажучи, сервіс еротичних послуг міг би відкритися ще раніше", - сказав міністр охорони здоровʼя Ален Берсе.

Політики вирішили, що секс-працівники зможуть найближчим часом повернутися до роботи, тоді як заняття спортом, що пов’язані з тісним фізичним контактом - дзюдо, бокс, рукопашний бій і танці - поки не дозволені в країні через пандемію.

Послаблення карантину торкнеться 20 тисяч працівників секс-індустрії.

Рішення швейцарських політиків дещо контрастує з політичним рішенням у Нідерландах, де розташований знаменитий Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що, хоча спортзали та сауни, швидше за все, відкриються з 1 липня, секс-працівники не зможуть відновити бізнес аж до вересня.