Від COVID-19 одужала 111-річна чилійка

Громадянка Чилі Хуана Зуніга, якій незабаром виповниться 112 років, вилікувалася після того, як захворіла на COVID-19 у квітні.

Про це повідомляє Independent.

«111-річна жінка, яка стала найстаршою пацієнткою із COVID-19 у Чилі, одужала від захворювання», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, у квітні Хуана Зуніга, проживаючи у будинку для літніх людей у чилійській столиці Сантьяго, отримала позитивний результат тесту на коронавірус. При цьому жінка вже страждала від респіраторних проблем.

Її було поміщено в карантин на 28 днів. Вже 10 травня Зуніга офіційно вилікувалася від захворювання.

За словами медиків, жінка перехворіла на COVID-19 з легкими симптомами.

Зазначається, що громадянка Чилі ніколи не була заміжня й не мала дітей. У липні їй виповниться 112 років.

У Чилі вже зареєстровано понад 86 тис. випадків коронавірусу, з яких понад 800 стали летальними.

За даними ресурсу Worldometer, станом на вечір 29 травня у світі зафіксовано 5 945 214 випадків коронавірусу, зокрема 2 608 366 осіб одужали та 362 920 загинули.

Фото: GEN Semana GOB Chile