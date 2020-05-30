Державіаслужба надала SkyUp Airlines право на експлуатацію 6 повітряних ліній

Комісія Державної авіаційної служби України рекомендувала голові служби надати авіакомпанії SkyUp Airlines право на експлуатацію повітряних ліній Київ – Кельн (Німеччина) - Київ, Київ – Дортмунд (Німеччина)- Київ, Київ – Меммінген (Німеччина) – Київ, Київ – Франкфурт-на-Майні (Німеччина) – Київ, Київ – Прага (Чехія) – Київ та Львів – Лісабон (Португалія) – Львів.

Про це повідомляється на сайті Державіаслужби за результатами засідання спеціальної комісії.

"Надати ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП" права на експлуатацію повітряних ліній:Київ – Кельн (Федеративна Республіка Німеччина) – Київ (частота рейсів: 2 рейси на тиждень); Київ – Дортмунд (Федеративна Республіка Німеччина) – Київ (частота рейсів: 2 рейси на тиждень); Київ – Меммінген (Федеративна Республіка Німеччина) – Київ (частота рейсів: 2 рейси на тиждень); Київ – Франкфурт-на-Майні (Федеративна Республіка Німеччина) – Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень); Київ – Прага (Чеська Республіка) – Київ (частота рейсів: 4 рейси на тиждень);Львів – Лісабон (Португальська Республіка) – Львів (частота рейсів: 2 рейси на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, із визначенням строку дії прав: з 01.06.2020 на необмежений строк", - йдеться у повідомленні.

Водночас комісія рекомендує відмовити цій авіакомпанії у наданні прав на експлуатацію повітряних ліній: Київ – Дюссельдорф (Німеччина) – , Київ – Мюнхен (Німеччина) – Київ, Київ – Берлін (Німеччина) – Київ, Київ – Мілан (Італія) – Київ , Львів – Мілан (Італія) – Львів , а також Київ – Відень (Австрія) – Київ .

Комісія прийняла рішення рекомендувати голові Державіаслужби відмовити ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» у наданні права на експлуатацію повітряної лінії: Київ – Бейрут (Ліванська Республіка) – Київ та збільшити частоту виконання рейсів МАУ з 4 до 7 рейсів на тиждень на експлуатацію повітряної лінії Київ – Осло (Норвегія) – Київ. Право МАУ на експлуатацію повітряних ліній Київ – Мюнхен (Німеччина) – Київ, Київ – Берлін (Німеччина) – Київ для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України не обмежуватиметься.

Крім того, комісія рекомендує анулювати права ТОВ «Авіакомпанія «Джоніка» на експлуатацію повітряних ліній: Київ – Кельн (Німеччина) – Київ, Київ – Берлін (Німеччина) – Київ. Право ТОВ «АНДА ЕЙР» на експлуатацію повітряної лінії Київ – Кельн (Федеративна Республіка Німеччина) – Київ комісія також рекомендоватиме анулювати.