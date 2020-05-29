Австрія послабює масковий режим

В Австрії з 15 червня розпочнеться послаблення режиму носіння масок – вони будуть обов’язкові лише в громадському транспорті, в сфері охорони здоров’я та сфері послуг, де не можна дотриматися дистанції в метр.

Про це заявив під час пресконференції у Відні федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після пом’якшень обмежень сьогодні можливо, щоб з 15 червня обов’язкове носіння масок було лише у трьох сферах: у громадському транспорті, сфері охорони здоров’я, включаючи аптеки, у сфері надання послуг, де не можна дотриматися мінімальної дистанції, як наприклад, у випадку перукарів чи співробітників гастрономії", - заявив він.

За словами канцлера, носіння масок більше не буде обов’язковим у сфері роздрібної торгівлі, в школах. "І споживачі у сферах гастрономії та туризму більше не будуть зобов’язані носити маски", - додав Курц.

Крім того, деякі послаблення будуть введенні у сфері гастрономії, яка почала працювати з обмеженнями з 15 травня. Зокрема, буде продовжено час роботи ресторанів – тепер вони зачинятимуться не о 23.00, а о 1.00 ночі.

Також скасовується вимога про те, що за одним столиком можуть сидіти максимум 4 дорослі людини. При цьому, між столами має бути забезпечена відстань в 1 метр.

Як заявив глава австрійського уряду, ці нові послаблення вживаються з огляду на "хороший розвиток ситуації" – впродовж кількох днів нових випадків інфікування коронавірусом в Австрії було менше 50.

З 29 травня в Австрії також починають працювати готелі, фітнес-центри, басейни, парки.