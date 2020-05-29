В Ірані - найбільша кількість нових випадків COVID-19 за два місяці

В Ірані за останні 24 години зареєстрували 2819 нових випадків COVID-19 - це найвищий приріст на добу за останні два місяці.

Про це повідомляє AFP.

«Іран у п'ятницю оголосив про найвищу кількість нових коронавірусних інфекцій за останні два місяці», - йдеться в повідомленні.

Представник міністерства охорони здоров'я Кіануш Джаханпур заявив, що за останні 24 години в країні підтверджено 2819 нових випадків захворювання, в результаті чого загальна кількість інфікованих досягла 146 668.

Ця кількість випадків на добу - найвища, починаючи з 2 квітня.

Також за останню добу вірус забрав 50 життів, у результаті чого загальна кількість жертв COVID-19 становила 7677 осіб.

Фото: FNA