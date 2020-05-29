Кількість заражених коронавірусом у Білорусі перевищила 40 тисяч

У Білорусі зареєстрували 40 764 випадки COVID-19.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я країни.

«У Білорусі зареєстрували 40 764 особи з позитивним тестом на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Приріст за останню добу - 906 нових випадків.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померли 224 пацієнти. Одужали й виписані з лікарень 17 390 пацієнтів.

Загалом у Білорусі проведено 512 418 тестів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 29 травня у світі зафіксовано 5 906 202 випадки коронавірусу, 2 579 877 осіб одужали і 362 024 померли.

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