Боснія та Герцеговина вирішила відкрити кордони з сусідніми державами

Влада Боснії та Герцеговини ухвалила рішення про відкриття сухопутних кордонів із сусідніми державами – Сербією, Чорногорією та Хорватією.

Про це повідомляє Klix.

"На засіданні у четвер Рада міністрів Боснії та Герцеговини прийняла рішення про відкриття кордонів країни з сусідніми державами без жодних обмежень чи спеціальних умов", - йдеться в повідомленні.

З 1 червня будуть відкрити аеропорти в Сараєво, Тузлі та Мостарі.

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Громадяни інших країн можуть в'їхати в Боснію, якщо вони мають обґрунтовані ділові причини (запрошення юридичної особи) та негативний тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за 24 години до приїзду.

Голова Ради міністрів Зоран Тегельтія зазначив, що рішення стосується і громадян Чорногорії, попри те, що ця країна не відкривала кордони для боснійських громадян.