Британська поліція не каратиме радника Джонсона за порушення карантину

Поліція графства Дарем визнала порушенням правил карантину відвідання батьків Домініком Каммінгсом, помічником прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у четвер.

«Поліція Дарема вивчила обставини поїздки (Каммінгса – ред.) до Бернарда Касла та дійшла висновку, що, можливо, мало місце невелике порушення правил карантину, яке потребувало втручання поліції», - йдеться у заяві.

Правоохоронці додали, що йдеться саме про невелике порушення, адже соціальна дистанція дотримувалась.

У поліції заявили, що не мають наміру притягати Каммінгса до відповідальності, адже закон не має зворотної дії.

Як повідомлялося, старший помічник британського прем’єра Бориса Джонсона Домінік Каммінгс у березні поїхав з Лондона до батьків у графство Дарем, попри карантин і заборону на пересування через пандемію коронавірусу. З ним були маленький син і дружина, яка мала симптоми COVID-19.

Сам Каммінгс не вважає свій вчинок порушенням, проте деякі британські політики вимагають його відставки.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився звільняти з посади свого помічника, заявивши, що Каммінгс був змушений виїхати «для пошуку належного догляду за дитиною».

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