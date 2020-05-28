Британська поліція не каратиме радника Джонсона за порушення карантину

Британська поліція не каратиме радника Джонсона за порушення карантину

Укрінформ
Поліція графства Дарем визнала порушенням правил карантину відвідання батьків Домініком Каммінгсом, помічником прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у четвер.

«Поліція Дарема вивчила обставини поїздки (Каммінгса – ред.) до Бернарда Касла та дійшла висновку, що, можливо, мало місце невелике порушення правил карантину, яке потребувало втручання поліції», - йдеться у заяві.

Правоохоронці додали, що йдеться саме про невелике порушення, адже соціальна дистанція дотримувалась.

У поліції заявили, що не мають наміру притягати Каммінгса до відповідальності, адже закон не має зворотної дії.

Як повідомлялося, старший помічник британського прем’єра Бориса Джонсона Домінік Каммінгс у березні поїхав з Лондона до батьків у графство Дарем, попри карантин і заборону на пересування через пандемію коронавірусу. З ним були маленький син і дружина, яка мала симптоми COVID-19.

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Сам Каммінгс не вважає свій вчинок порушенням, проте деякі британські політики вимагають його відставки.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився звільняти з посади свого помічника, заявивши, що Каммінгс був змушений виїхати «для пошуку належного догляду за дитиною».

Фото: Getty Images

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