Кількість випадків коронавірусу в країнах Балтії зросла до 4568

У Балтійських країнах кількість випадків коронавірусу зросла до 4568-ми.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найбільшу кількість інфікованих виявлено в Естонії. За даними Департаменту здоров'я, за добу в республіці зафіксовано 11 нових випадків коронавірусу, загалом інфікована 1851 людина. Стаціонарного лікування потребують 30 осіб. Протягом дня смертельних випадків не було, а за час епідемії коронавірус забрав життя 66 осіб. Одужало 1574 людини.

У Литві, як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, діагноз COVID-19 за середу підтвердився у 9 осіб, таким чином, загальна кількість інфікованих у країні становить 1656. За добу зафіксовано дві смерті, загалом від коронавірусу померли 68 осіб. Одужали 1193 пацієнти.

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Згідно з інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за минулий день у країні виявлено 4 нових випадки коронавірусу, загальна кількість інфікованих сягнула 1061-го. Госпіталізовані 23 пацієнти, три з них - з важким перебігом захворювання. За день помер один літній пацієнт, а загалом від COVID-19 померли 24 людини. Одужала 741 людина.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в країнах Балтії були зняті внутрішні обмеження на пересування транспорту, дещо пом'якшений режим карантину. Водночас в середу уряд Литви продовжив карантин, оголошений через коронавірус, до 16 червня включно.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 5 790 103, з них 357 432 летальні, одужали 2 497 618 осіб.