На півночі Туреччини шукають "метеорит", який упав напередодні ввечері

Жителі кількох турецьких провінцій напередодні ввечері стали очевидцями падіння з неба невідомого блискучого об'єкта, ймовірно метеорита. Розпочато операцію з його пошуку.

Про це повідомляє видання Hurriyet.

«Після того, як вчора ввечері від жителів кількох провінцій надійшли повідомлення про падіння невідомого блискучого об'єкта, було розпочато розслідування інциденту», - йдеться у повідомленні.

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Декому з очевидців вдалося зафіксувати момент падіння об'єкта на камери смартфонів, також цей момент зафіксували камери зовнішнього спостереження у провінціях Ерзурум, Бінгьоль, Сівас, Трабзон та інших. Цей випадок спричинив паніку серед місцевих жителів.

У соцмережах з'явилися відео та фото, на яких зображено великий яскравий кулеподібний предмет, що стрімко падає з неба на землю.

До розслідування підключилися підрозділи жандармерії та науковці.