Джонсон збирається до Брюсселя на Brexit-переговори

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наступного місяця збирається полетіти до Брюсселя для своїх перших особистих переговорів з європейськими лідерами за більш ніж чотири місяці.

Про це повідомляє The Times.

«Борис Джонсон повинен прилетіти до Брюсселя наступного місяця на свої перші особисті переговори з європейськими лідерами за понад чотири місяці, на тлі того, як Даунінг-Стріт намагається відновити переговори щодо Brexit», - йдеться у повідомленні.

Головний переговірник Британії у справах Brexit Девід Фрост запропонував Джонсону зустрітися з президентами Європейської Комісії та Ради, щоб офіційно оцінити стан переговорів.

Фрост знову виключив будь-яке продовження перехідного періоду Brexit після 31 грудня цього року, яке має бути узгоджене на саміті.

Головний переговірник ЄС Мішель Барньє вкотре наголосив, що Брюссель відкритий до продовження перехідного періоду і терміну переговорів.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія представила новий тарифний план глобальної торгівлі після Brexit, де знижено імпортні мита на широкий спектр товарів.

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Відповідно до нового плану, 60% товарів надходитимуть безтарифно, у порівнянні з 47% нині.

Тарифи збережуться на такі сільськогосподарські продукти, як яловичина, баранина та птиця, плюс 10% тариф на автомобілі, повідомили у відомстві. Такі зміни планують впровадити для підтримки автомобілебудування та сільського господарства.