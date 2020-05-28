Джонсона допитає Комітет зі зв'язків з громадськістю

Борис Джонсон буде допитаний Комітетом зі зв'язків з громадськістю вперше після вступу на посаду на тлі закликів про відставку його радника Домініка Каммінгса.

Про це повідомляє ВВС.

«Борис Джонсон буде допитаний старшими депутатами на тлі триваючих закликів до відставки його головного радника», - йдеться у повідомленні.

Це перший раз, коли Джонсон постане перед Комітетом зі зв'язків з громадськістю - єдиним комітетом, який може задавати питання прем'єрміністру - з моменту вступу на посаду.

Очікується, що члени комітету запитають прем'єра про те, як уряд вирішує проблему пандемії коронавірусу.

Вони також можуть задати йому питання про скандальне порушення карантину його помічником Домініком Каммінгсом у графстві Дарем.

Як відомо, понад 35 членів парламенту-торі закликали Каммінгса подати у відставку після того, як стало відомо про його поїздку під час карантину.

Як повідомлялося, старший помічник Бориса Джонсона Домінік Каммінгс у березні виїхав з Лондона до батьків до графства Дарем, незважаючи на карантин і заборону на пересування через пандемію коронавірусу. З ним виїхали маленький син і дружина, у якої були симптоми COVID-19.

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Каммінгс заявляв, що вчинив правильно, але деякі британські політики вимагають його відставки. Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився звільняти з посади свого помічника, заявивши, що Каммінгс був змушений виїхати «для пошуку належного догляду за дитиною».

Фото: АА